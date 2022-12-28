الرئيس المكسيكي يحذّر مواطنيه من قبول هدايا توزعها عصابات المخدرات بمناسبة عيد الميلاد

وأضاف أن هدف أفراد العصابات هو تشجيع الناس على تنبيههم "في حال تم ضبط كوكايين على سبيل المثال، بحيث يهرع السكان لحماية المهربين".

ووفقا لوسائل إعلام محلية، يُعتقد أن موزعي الهدايا ينتمون إلى عصابة "خاليسكو نيو جينيريشن كارتيل" التي تعد من أعنف العصابات في بلد يعاني من انتشار الجرائم المرتبطة بالمخدرات.

وخلال تفشي وباء كوفيد تم الإبلاغ أيضا عن توزيع مواد غذائية من الكارتيل نفسه في مناطق عدة في غرب المكسيك، كما رُصدت علب هدايا تحمل صورة تاجر المخدرات الشهير سيّئ السمعة خواكين إل تشابو غوزمان في ولاية سينالوا.