الأردن.. موظف يختلق جريمة طعن وسلب لإخفاء سرقته

تمكنت الجهات الأمنية في الأردن، من كشف زيف ادعاء أحد الأشخاص، ادّعى تعرضه للسلب المسلح، والطعن.

وكشف الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام في الأردن، عبر حسابها في "فيسبوك"، أنّ "شخصاً يعمل بإحدى الشركات تقدم الأربعاء بشكوى للبحث الجنائي، مدعياً قيام ثلاثة أشخاص باعتراضه أثناء مسيره بالشارع العام وقيام أحدهم بطعنه في منطقة الفخذ وسلبه مبلغ 13 ألف دينار (18,000 دولار) تعود للشركة التي يعمل بها، والفرار من المكان".