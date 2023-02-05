اليمن.. انتحار طفلين شنقا في تعز

ووفقا للصفحة الرسمية لشرطة تعز على فيسبوك، فإن الطفل "كريم عبدالكريم محمد عبدالله"، البالغ من العمر 12 عاما، أقدم على الانتحارعصر السبت، عن طريق لف خمار رأس "مقرمة" على رقبته أدت إلى وفاته على الفور.

وأشارت إلى أنه تم دفن جثة الطفل لاحقاً، عقب حضور الأدلة الجنائية وعمل محاضر جمع الاستدلالات، بحضور أولياء الطفل.

وأوضحت شرطة تعز أن طفلا آخر يدعى "عمار خالد إسماعيل"، يبلغ من العمر 16 عاما، أقدم على الانتحار هو الآخر، بعد مساء السبت، عن طريق لف حبل على رقبته وربطه على خشبة باب المطبخ في ساحة المنزل مما أدى إلى وفاته على الفور، بينما تم إيداع الجثة في المستشفى ولا تزال القضية رهن المتابعة.