مصر.. إحباط تهريب طنين من المخدرات عبر قناة السويس

تمكنت أجهزة الأمن في مصر من إحباط محاولة عناصر إجرامية لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة تزن أكثر من طنين، عبر قناة السويس.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان الإثنين، إنه "تم رصد نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية اعتزما نقل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها، من أجل ترويجها لعملائهما، باستخدام سيارة "نقل قلاب" مُحمّلة بـ (الحجر السن)".

ونجحت أجهزة الأمن المصرية في ضبط أحد المتهمين، وهو سائق، فور استقلاله السيارة المشار إليها.