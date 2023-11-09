في جريمة مروعة.. محام أمريكي يقتل محتجين بيئيين وسط الطريق

في لحظة مرعبة، أطلق أستاذ جامعي ومحامٍ أمريكي متقاعد النار على اثنين من المتظاهرين وناشطي بيئة بعد أن عرقلوا حركة السير على الطريق السريع في بنما في أمريكا الوسطى.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مَثل المدعي عليه "كينيث دارلينغتون" (77 عاما) الثلاثاء الماضي، أمام قاضي بلدة "لاإسبيجا"، وبعد جلسة استماع استمرت ساعتين تم حبسه احترازيا.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن المواطن الأمريكي المولود في بنما شوهد في كل من مقاطع الفيديو والصور وهو يطلق النار ويقتل مدرّسين أوقفا السير على الطريق السريع.

من جانبه، قال محامي الضحيتين، إن دارلينغتون متهم بالقتل العمد وحيازة سلاح بشكل غير قانوني.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحادثة، وفيه يقول أحد المتظاهرين لكينيث "لماذا لا تطلق النار؟"، الأمر الذي استفزه ودفعه لتوجيه مسدسه نحوه ليرديه قتيلا، فيما شوهد رجل آخر وهو يمسك بكتفه بعد إصابته.