السودان.. إدانة زوجة البشير بـ"الثراء الحرام" ومصادرة أملاكها

أصدرت محكمة في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، حكماً بمصادرة أملاك زوجة الرئيس السابق، عمر البشير، مع تغريمها مبلغ 100 مليون جنيه، وذلك بعد إدانتها بالثراء الحرام.

وشملت الأملاك التي قررت المحكمة مصادرتها "عقارات وأموالا سائلة، ومصوغات ذهبية وأحجارا كريمة، بجانب حسابين مصرفيين، ببنك أم درمان الوطني"، بينما قضت المحكمة بالإفراج عن زوجة الرئيس المخلوع، عقب دفعها الغرامة المالية.

وأفاد قاضي محكمة الامتداد بالخرطوم، خلال تلاوته لحيثيات الحكم، بأن المتهمة وداد بابكر، مذنبة بموجب قانون الثراء الحرام، وأن الأحجار الكريمة التي تمتلكها "تمثل ثراءً حراما ومشبوها".

وأدانت المحكمة زوجة الرئيس المعزول بمواصلة صرفها لمعاش زوجها الأسبق إبراهيم شمس الدين، من القوات المسلحة لأكثر من 11 عاماً وتملكها به قطع أراضي بالرغم من سقوطه عنها فور إتمام مراسم زواجها من الرئيس المعزول عمر البشير في 2004، في مخالفة لقانون القوات المسلحة وقانون الثراء الحرام.