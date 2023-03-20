الكويت.. شقيق "مفقود كبد" مبارك الرشيدي ينفي علاقة شقيقه بجريمة "الدائري الثامن"

نفى شقيق مبارك علي الرشيدي "مفقود كبد" في دولة الكويت، ما أشيع عن العثور على جثة أخيه.

وكان مواطنون قد رجحوا أن يكون، مبارك علي الرشيدي، ضحية جريمة "بر مشروع الدائري الثامن".

وقالت وسائل إعلام محلية في وقت سابق أن مواطنا سلم نفسه إلى شرطة "أم الهيمان" بعد إقدامه على قتل صديقه، فيما عثر رجال الأمن على الجثة في بر مشروع الدائري الثامن.