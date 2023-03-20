الكويت.. شقيق "مفقود كبد" مبارك الرشيدي ينفي علاقة شقيقه بجريمة "الدائري الثامن"
نفى شقيق مبارك علي الرشيدي "مفقود كبد" في دولة الكويت، ما أشيع عن العثور على جثة أخيه.
وكان مواطنون قد رجحوا أن يكون، مبارك علي الرشيدي، ضحية جريمة "بر مشروع الدائري الثامن".
وقالت وسائل إعلام محلية في وقت سابق أن مواطنا سلم نفسه إلى شرطة "أم الهيمان" بعد إقدامه على قتل صديقه، فيما عثر رجال الأمن على الجثة في بر مشروع الدائري الثامن.
وأكد عبدالرحمن الرشيدي عبر حسابه في "سناب شات" أن ما يتم تداوله عن أن شقيقه مبارك المعني بجريمة بر الدائري الثامن غير صحيح وأنها جريمة تتعلق بشخص آخر، لافتا إلى أنه "لم يتم العثور على شقيقه حتى اللحظة".
وكان فريق الإنقاذ الكويتي قد أعلن في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، العثور على سيارة المفقود مبارك علي الرشيدي من نوع "فورد".
ووثق الفريق مقطع فيديو نشره عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر"، العثور على سيارة الرشيدي متوقفة في البر.
والملاحظ أن هناك انبعاجا على باب السيارة الأمامي، ومن غير المعروف إن كان الانبعاج قد حدث قبل اختفاء مبارك علي الرشيدي، أم أنه علامة من تداعيات اختفائه.
وشغل مبارك علي الرشيدي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد اختفائه في ظروف غامضة منذ عدة أيام.
واختفى مبارك الرشيدي وسيارته عن الأنظار يوم الاثنين الماضي في منطقة كبد، دون أي معلومات تشير إلى ظروف أو مكان اختفائه.
وحظيت قضية الرشيدي، والتي عرفت إعلاميا بـ"مفقود كبد" باهتمام رسمي واسع، إذ أعلنت وزارة الداخلية عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل أنه تم تسجيل بلاغ اختفاء المواطن مبارك الرشيدي في يوم فقدانه، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في محاولة الوصول إليه.