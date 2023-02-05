العراق.. اختطاف الناشط البيئي جاسم الأسدي
أعلنت عائلة الناشط البيئي العراقي المعروف جاسم الأسدي، السبت، تعرضه للاختطاف على يد قوة مسلحة واقتياده إلى مكان مجهول.
وقال ناظم الأسدي شقيق الناشط المختطف إن "قوة مسلحة اختطفت شقيقي قرب العاصمة بغداد واقتادته إلى جهة مجهولة".
ونفى شقيق الأسدي، أن تكون عملية الاختطاف متعلقة بقضية الإشراف على أحد الأهوار المهمة، "الدلمج" فيما رفض توضيح فيما إذا كان شقيقه تعرض سابقاً لأية تهديدات. وفق ما نقلت وكالة "شفق نيوز".
ويُعد الأسدي من الشخصيات البيئية المعروفة، ويرأس منظمة "طبيعة العراق" ولديه إسهامات ومشاركات عبر وسائل الإعلام.
وعلى الدوام كان الأسدي يحذر من جفاف الأهوار، ويسلط الضوء في تعليقاته على التقصير الحكومي والسياسي، تجاه ثروات البلاد، مثل الأهوار والمسطحات المائية، فضلاً عن التحذير المستمر من تعرض الثروة الحيوانية إلى المخاطر.
وتداولت أوساط إعلامية سابقاً، اسم الأسدي على أنه مرشح لتولي منصب وزارة البيئة في حكومة محمد شياع السوداني.
ولم تعلق وزارة الداخلية العراقية على واقعة الاختطاف لغاية الآن.