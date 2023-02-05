العراق.. اختطاف الناشط البيئي جاسم الأسدي



أعلنت عائلة الناشط البيئي العراقي المعروف جاسم الأسدي، السبت، تعرضه للاختطاف على يد قوة مسلحة واقتياده إلى مكان مجهول.

وقال ناظم الأسدي شقيق الناشط المختطف إن "قوة مسلحة اختطفت شقيقي قرب العاصمة بغداد واقتادته إلى جهة مجهولة".

ونفى شقيق الأسدي، أن تكون عملية الاختطاف متعلقة بقضية الإشراف على أحد الأهوار المهمة، "الدلمج" فيما رفض توضيح فيما إذا كان شقيقه تعرض سابقاً لأية تهديدات. وفق ما نقلت وكالة "شفق نيوز".