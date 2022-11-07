شاب يقتحم مبنى التلفزيون المصري بسلاح أبيض ويصيب رجل أمن

اقتحم شاب يحمل سلاحًا أبيض مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري "ماسبيرو" مساء الأحد، وسط حالة من الذعر التي انتابت المتواجدين في البهو الرئيسي للمبنى بعدما اشتبك مع أفراد الأمن الذين حاولوا منعه، وذلك بحسب ما كشفه مصدر مسؤول بهيئة الإذاعة المصرية والذي كان متواجدًا بحكم طبيعة عمله.

وأوضح مصدر رفض ذكر اسمه لـ"ارم نيوز" أنه مساء الأحد اقتحم شاب في نهاية العشرينات من عمره، مدخل مبنى الإذاعة والتلفزيون حاملا سلاحًا أبيض، وسط حالة من الهرج، والصراخ.

وقال: "الشاب كان يتحدث بصوت عال مناديا على بعض الأسماء الذين قال إنهم يعملون في المبنى ومسؤولون عن الإساءة إليه ولعائلته خلال برامج تم بثها على قنوات تابعة للتلفزيون المصري" .

وأوضح المصدر أنه خلال محاولة السيطرة على الشاب الذي كان في حالة هياج، أصاب أحد أفراد الأمن الذين تصدوا له بجرح قطعي في ذراعه، قبل أن يتم السيطرة عليه، مضيفا أن الأمر لم يستغرق وقتًا طويلاً، وأن الواقعة استمرت نحو 15 دقيقة فقط، ولم يتعرض أي من العاملين والإعلاميين لأذى.

وأشار إلى أنه بعد السيطرة على الشاب من جانب أفراد الأمن المكلفين بتأمين المبنى، تم تسليمه إلى الشرطة، لتتولى بدورها استكمال إجراءات التحقيق معه.