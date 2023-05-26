"دليل ذو صلة" قد يحلّ لغز اختفاء الطفلة مادلين ماكان

أسفرت نتائج البحث، التي استمرت 3 أيام في منطقة الجرف السياحية في البرتغال عن "دليل ذي صلة"، قد يمثل بارقة أمل في قضية اختفاء الطفلة البريطانية مادلين ماكان، قبل نحو 15 عاما.

وأنهت السلطات الألمانية إلى جانب البرتغالية وبمشاركة بريطانية، عملية التمشيط، بعد إطلاقها إثر معلومات أشارت إلى أن المشتبه به في القضية زار منطقة الجرف بعد أيام من اختفاء ماكان، البالغة آنذاك 3 سنوات.

ولم تكشف السلطات عن ماهية الدليل، في وقت كانت فيه الشرطة تركز البحث عن "البيجامة الوردية" للطفلة مادلين، التي كانت ترتديها عند اختفائها.