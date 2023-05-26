"دليل ذو صلة" قد يحلّ لغز اختفاء الطفلة مادلين ماكان
أسفرت نتائج البحث، التي استمرت 3 أيام في منطقة الجرف السياحية في البرتغال عن "دليل ذي صلة"، قد يمثل بارقة أمل في قضية اختفاء الطفلة البريطانية مادلين ماكان، قبل نحو 15 عاما.
وأنهت السلطات الألمانية إلى جانب البرتغالية وبمشاركة بريطانية، عملية التمشيط، بعد إطلاقها إثر معلومات أشارت إلى أن المشتبه به في القضية زار منطقة الجرف بعد أيام من اختفاء ماكان، البالغة آنذاك 3 سنوات.
ولم تكشف السلطات عن ماهية الدليل، في وقت كانت فيه الشرطة تركز البحث عن "البيجامة الوردية" للطفلة مادلين، التي كانت ترتديها عند اختفائها.
وانطلقت السلطات في تمشيط منطقة الجرف، باستخدام الكلاب البوليسية وآلات إزالة الحشائش والآلات الثقيلة، واضطرت إلى قطع الأشجار أثناء البحث في المنطقة، التي تبعد 31 ميلا عن منتجع "برايا دي لوز"، حيث كانت الطفلة تقيم مع عائلتها.
وقالت الشرطة البرتغالية إن عملية البحث أسفرت عن جمع بعض الأدلة، التي ستخضع للمعاينة، وسوف يتم تسليمها فيما بعد إلى السلطات الألمانية.
ووفق وسائل إعلام، فقد عثر رجال الشرطة على "دليل ذات صلة"، أثناء تكثيف البحث عن "ورقة محددة".
وحسب المعلومات، فإن المشتبه به كريستيان بروكنر، ذهب إلى الجرف مع آخرين، وذلك بعد أيام فقط من اختفاء مادلين من سريرها.
ونفى بروكنر الذي يقبع وراء القضبان في ألمانيا بتهمة اغتصاب امرأة في نفس المنطقة في البرتغال، أي صلة له بقضية اختفاء الطفلة البريطانية.
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "ذا صن" أن المحققين عثروا على صور ومقاطع فيديو لبروكنر خلال تواجده في منطقة الخزان، التي قيل إنه يطلق عليها اسم "جنته الصغيرة".
بدوره، ادّعى المحامي البرتغالي ماركوس أراغاو، أن جهات اتصال جنائية أبلغوه أن جثة مادلين كانت في الجرف.
واختفت مادلين ماكان في 3 مايو/أيار من العام 2007 أثناء تمتعها بعطلة مع والديها وشقيقيها التوأم في أحد منتجعات منطقة الجرف البرتغالية، وقبل أيام من عيد ميلادها الرابع.
وأفاد والداها في حينها أنهما كانا يتناولان الطعام في مطعم على بعد 120 مترًا من المنتجع، بينما تركا مادلين في غرفة النوم في الطابق الأرضي دون رقابة.
ورجح فريق التحقيق بعد أشهر من التحقيق في الواقعة مباشرة بعد الإبلاغ عنها، مقتل ماكان؛ وذلك بعد العثور على آثار دماء في غرفة النوم بوساطة الكلاب والأشعة فوق البنفسجية، بينما توجهت أصابع الاتهام إلى والدتها بوقوفها وراء الجريمة.