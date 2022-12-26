مقتل سهير الأنصاري "سيدة الخير" يُثير غضبا في مصر

ونقلت وسائل إعلام محلية عن ابنتها القول، إن "والدتها كانت تعمل بالشؤون الاجتماعية بالبحيرة، وعلى الرغم من إحالتها إلى التقاعد قبل عامين لم تنقطع عن الذهاب إلى العمل لمساعدة الناس، وقضاء حوائجهم".