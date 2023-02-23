الكويت.. النيابة العامة تطعن بحكم براءة متهمي قضية "طائرات يوروفايتر"

أعلنت النيابة العامة في الكويت، اليوم الخميس، الطعن بحكم البراءة الذي صدر قبل أكثر من شهر، بحق متهمي قضية صفقة طائرات "اليوروفايتر" التي تم إبرامها قبل 7 سنوات.

وقالت النيابة العامة في تغريدة نشرتها عبر حسابها في "تويتر": إنها "طعنت بالتمييز على الحكم الصادر من محكمة الوزراء ببراءة المتهمين في القضية المعروفة باسم اليوروفايتر".

وكانت محكمة الوزراء قد قضت في 17 كانون الثاني/ يناير الماضي، ببراءة المتهمين في القضية، وهم 5 أبرزهم وزير الدفاع والداخلية سابقا الشيخ خالد الجراح، من تهمة الاعتداء على المال العام.