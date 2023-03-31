حكم بإدانة مساعد مخرج فيلم "راست" في مقتل المصورة هاتشينز

قضت محكمة أمريكية، الجمعة، بحبس ديف هولز، المساعد الأول لمخرج فيلم "راست"، في حادث مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز بالرصاص بأحد مواقع التصوير، في أول حكم إدانة يصدر عن محكمة بشأن الحادث الذي هز هوليوود في عام 2021.

ووافقت القاضية ماري مارلو سومر في ولاية نيو مكسيكو على اتفاق أبرمه هولز، الذي كان مسؤولا عن موقع التصوير وقت الحادث، مع المدعين فيما يتعلق بتهمة الإهمال في استخدام سلاح قاتل أودى بحياة هاتشينز في أثناء تصوير الفيلم.