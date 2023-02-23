شابان يرتكبان مجزرة بسبب خسارة لعبة "بلياردو"

وجرّاء ذلك أصيب الثنائي في حالة غضب، وبدأ أحدهما بتهديد مجموعة من المتفرجين بمسدس، وطلب منهم الوقوف في صف واحد، بينما أسرع الجاني الثاني إلى شاحنته وأحضر سلاحًا رشاشًا.

ثم نفّذا هجومهما باستخدام المسدس والسلاح الرشاش، وقتلا سبعة أشخاص من المتفرجين، من بينهم طفلة عمرها 13 عامًا، بالإضافة إلى مالك صالة البلياردو.

وأظهرت لقطات مصورة من كاميرات المراقبة بالمكان، لحظة ارتكاب القاتلين للجريمة، وبعد ذلك جمعا قطع نقود من على طاولة البلياردو، وسرقا حقيبة امرأة كانت متواجدة بالمكان، ثم لاذا بالفرار.

وكشفت الشرطة البرازيلية أن القاتلين لم يتيحا فرصة للضحايا للهروب، وأقدما على إطلاق الرصاص عليهم من مسافة قريبة؛ ما أدى إلى قتل ستة منهم على الفور في مكان الحادث، بينما توفي السابع في المستشفى متأثرًا بجروحه.