طاهٍ يطلق 20 صرصورا في مطعم ببريطانيا

وقال المدعي العام ديفيد إيغر إن ويلايمز نفذ تهديده بعد يومين في الحانة التاريخية التي يعود تاريخها لأكثر من 170 عاما.

وأضاف إيغر: "دخل ويليامز المكان وأطلق عددا من الصراصير.. إنها أنواع من الصراصير غير المتوطنة هنا وتستخدم لإطعام الثعابين".

وأشارت الصحيفة، يوم الاثنين، إلى أن المحكمة توصلت إلى أن الموظفين في الحانة اتصلوا على الفور بصحة البيئة ومكافحة الآفات وأغلقوا الحانة.

وقال صاحب الحانة، في بيان قرأه إيغر، "إن تأثير ما قام به المتهم على الموظفين والعائلات كبير.. الأمر لا يتعلق فقط بالشؤون المالية للشركة، بل كان الأمر يتعلق بكيفية انزعاج بقية الموظفين، وخاصة فريق المطبخ، مما حدث".

وأضاف البيان أن الموظفين الذين لديهم أطفال تأثروا بشكل خاص، إذ اضطروا إلى التأخر في تنظيف المطبخ ولم يعد بإمكانهم وضع أطفالهم في الفراش في وقت مبكر من تلك الليلة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم إبلاغ المحكمة بأن الحانة دفعت 22 ألف جنيه إسترليني (26 ألف دولار) لشركة التأمين الخاصة بها لتغطية الضرر الناجم عن ذلك.

وبدوره، قال محامي الدفاع جيريمي جينس: "هذه قضية مليئة بخيارات سيئة من قبل المتهم... كان هناك نزاع مشروع واتخذ قرارًا سيئًا بدلا من التصالح للحصول على بعض التعويض".