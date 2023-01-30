لبنان.. مشاجرة وإطلاق نار في محل حلويات شهير بسبب خلاف مع المحاسب

وعقب تداول الفيديو على نطاق واسع، كشفت وسائل إعلام لبنانية عن تفاصيل الحادثة التي تسببت بحالة من الذعر داخل المتجر، حيث تبين أن أحد المتشاجرين وهو الطرف الأول الذي أطلق النار، عنصر في أمن الدولة ويُدعى خليل الخطيب.

وأظهر الفيديو المتداول أن شرارة الحادثة بدأت من داخل المتجر نتيجة خلاف مع المحاسب، حيث ظهر الخطيب وشخص آخر عند طاولة المحاسب وهم يدفعون الحساب، ووقعت ملاسنة بين الخطيب والمحاسب الذي حافظ على هدوئه، ليخرج الخطيب بعدها ويتشاجر مع آخر خارج المتجر وسط محاولات لعدة أشخاص وبينهم نساء التدخل وفض الشجار.