لبنان.. مشاجرة وإطلاق نار في محل حلويات شهير بسبب خلاف مع المحاسب
شهد أحد المتاجر الخاصة ببيع الحلويات في لبنان، مشاجرة عنيفة بين شابين تطورت إلى اعتداء بالضرب وإطلاق النار داخل المتجر المكتظ بالزبائن والموظفين.
ووقعت الحادثة فجر أمس الأحد في متجر "سي سويت" في منطقة ذوق مصبح في كسروان في محافظة جبل لبنان، حيث تداول مدونون وحسابات إخبارية مقطع فيديو للمشاجرة التي بدأت خارج المتجر وامتدت إلى داخله وانتهت بإطلاق النار وإصابة أحد الأطراف.
وعقب تداول الفيديو على نطاق واسع، كشفت وسائل إعلام لبنانية عن تفاصيل الحادثة التي تسببت بحالة من الذعر داخل المتجر، حيث تبين أن أحد المتشاجرين وهو الطرف الأول الذي أطلق النار، عنصر في أمن الدولة ويُدعى خليل الخطيب.
وأظهر الفيديو المتداول أن شرارة الحادثة بدأت من داخل المتجر نتيجة خلاف مع المحاسب، حيث ظهر الخطيب وشخص آخر عند طاولة المحاسب وهم يدفعون الحساب، ووقعت ملاسنة بين الخطيب والمحاسب الذي حافظ على هدوئه، ليخرج الخطيب بعدها ويتشاجر مع آخر خارج المتجر وسط محاولات لعدة أشخاص وبينهم نساء التدخل وفض الشجار.
ولم ينته الشجار، حيث أصر الخطيب على ملاحقة الشاب إلى سيارته والتلاسن معه، ثم ظهر وهو يقبله على رأسه في محاولة على ما يبدو لإنهاء الشجار والمصالحة، عقب تدخل أشخاص كانوا في المكان.
ثم أظهرت لقطات متداولة ملاحقة الخطيب وشخص آخر كان برفقته للشاب إلى داخل المتجر، حيث قام الشاب بدفع الرجل الذي كان مع الخطيب وحاول ضربه بأداة كانت موجودة على طاولة بقربه، ليتدخل حينها خليل ويعتدي على الشاب ويُطلق النار عليه.
وأوردت صحيفة "لبنان 24"، تفاصيل عن الحادثة نقلا عن مصدر أمني، قال فيها إن "خليل الخطيب كان برفقة والديه وشقيقته وخطيبته وأحد أقارب الأخيرة في أحد المطاعم، وتوجهوا بعد عودتهم إلى متجر الحلويات، وأثناء محاولة الخطيب وقريب خطيبته دفع الفاتورة ومبادرة كل منهما للدفع عن الآخر، تدخل المحاسب وتحدث بطريقة اعتبرها الخطيب غير لائقة ليقوم الأخير على إثرها بتوجيه الشتائم للمحاسب".
وأضاف المصدر الأمني، بأن "الخطيب خرج من المتجر وواصل ترديد الشتائم فاعترض أحد الأشخاص في الخارج على سلوكه وطالبه بالتوقف عن توجيه الشتائم، ما دفع الخطيب للتوجه إليه وإبلاغه بأنه لا علاقة له".
وأوضح المصدر بأن "الخطيب عاد مجدداً إلى المتجر ووقعت مشادة بينه وبين ذات الشاب الذي طلب منه في الخارج التوقف عن ترديد الشتائم، وتدخل والد خليل كذلك في المشاجرة وحاول فضها إلا أن الشابين واصلا الشجار وترديد الشتائم".
وأشار المصدر بأن "الشاب قام بشتم والد خليل الذي سعى لإنهاء الخلاف وحاول ضربه ليبادر خليل برفع سلاحه وإطلاق النار منه على الشاب".
وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وُصفت حالته بالمستقرة، في حين قام الخطيب بتسليم نفسه للجهات المختصة وجار التحقيق في الحادثة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وفقاً لتقارير محلية.
ولم يكشف المصدر الأمني إن كان هناك معرفة سابقة بين المتشاجرين، في حين أشارت صحيفة "الجديد"، أن "الخلاف بين الطرفين بدأ داخل ملهى ليلي والتقيا مجدداً بالصدفة في المتجر وحصل تلاسن بينهما تطور لإطلاق نار".
وذكرت صحيفة "ليبانون ديبايت"، أن هناك اتجاها لدى المديرية العامة لأمن الدولة باتخاذ أقصى وأشد العقوبات بحقّ رجل الأمن الخطيب وصولاً إلى طرده من السلك، لافتةً بأن الخطيب كان في حالة سكر شديدة عند إطلاقه النار.