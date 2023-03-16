سودانية تقتل زوجها طعنًا بسكين أثناء نومه إثر خلاف بينهما

وبحسب صحيفة "الصيحة"، دخل الرجل في غفوة بعد خلافه مع زوجته الحبلى وله منها عدد من الأبناء، لتفاجئه بطعنة قاتلة أثناء نومه.

وأفاد شهود عيان وجيران الزوجين، بأن الزوج استنجد بالجيران لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله المستشفى.

وتم نقل الزوج إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، فيما اتخذت الشرطة الإجراءات اللازمة في مواجهة الزوجة لتقديمها للتحري حول الحادثة، والدوافع وراء جريمة قتل زوجها.