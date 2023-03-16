سودانية تقتل زوجها طعنًا بسكين أثناء نومه إثر خلاف بينهما
لقي رجل سوداني مصرعه بطريقة وحشية على يد زوجته طعنًا بسكين أثناء نومه بعد خلاف سبق "غفوته الأخيرة".
وهزت جريمة قتل بشعة الأوساط السودانية، يوم الأربعاء، بعد أن أقدمت امرأة بمنطقة العباسية في مدينة أم درمان على قتل زوجها طعنًا بسكين أثناء نومه.
وبحسب صحيفة "الصيحة"، دخل الرجل في غفوة بعد خلافه مع زوجته الحبلى وله منها عدد من الأبناء، لتفاجئه بطعنة قاتلة أثناء نومه.
وأفاد شهود عيان وجيران الزوجين، بأن الزوج استنجد بالجيران لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله المستشفى.
وتم نقل الزوج إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، فيما اتخذت الشرطة الإجراءات اللازمة في مواجهة الزوجة لتقديمها للتحري حول الحادثة، والدوافع وراء جريمة قتل زوجها.
وتكررت، خلال الفترات الأخيرة، حوادث قتل الزوجات لأزواجهن في السودان لأسباب متفاوتة.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، دفعت الغيرة امرأة سودانية إلى إنهاء حياة زوجها حرقًا خلال نومه بسبب اعتقادها أنه قد تزوج عليها.
كما أشعلت امرأة سودانية بمنطقة أم درمان غرب العاصمة الخرطوم النار في زوجها وهو نائم إثر علمها برغبته في الاقتران بأخرى، وقد توفي الزوج متأثرًا بحروقه، وتمكنت السلطات الأمنية من القبض على الزوجة وتحويلها إلى المحاكمة.