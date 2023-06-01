إدانة الممثل الأمريكي داني ماسترسن باغتصاب امرأتين

أدانت هيئة محلفين في لوس أنجليس، الأربعاء، الممثل الأمريكي داني ماسترسن، المعروف بدوره في مسلسل "ذات سفنتيز شو"، وهو عضو بارز في كنيسة السيانتولوجيا، باغتصاب امرأتين.

وأودع الممثل البالغ 47 عاماً السجن مباشرة بعد جلسة الاستماع، في انتظار تحديد عقوبته من جانب قاضٍ في الرابع من آب/أغسطس. وهو يواجه احتمال السجن حتى 30 عاماً.

واتهمته ثلاث نساء، من أعضاء كنيسة السيانتولوجيا أيضاً، باغتصابهنّ في منزله في هوليوود هيلز بين عامَي 2001 و2003.