21 عاما لامرأة سممت شبيهتها بكعكة جبن لانتحال شخصيتها

أدينت امرأة من مدينة نيويورك في الولايات المتحدة بمحاولة قتل صديقة لها بكعكة جبن (تشيز كيك) مسمومة، وحكم عليها بالسجن مدة 21 عاما.

ووجهت هيئة محلفين لفيكتوريا ناسيروفا (47 عاما)، المقيمة في بروكلين، في فبراير/ شباط الماضي، تهمة القتل، بعد محاولة تسميم فاشلة تعود لعام 2016.

وقال محققون إن ناسيروفا دهنت كعكة الجبن بمادة مسمومة، وصفها الادعاء بأنها سم قوي لا يوجد إلا في روسيا، التي تعود جذور المتهمة إليها.

وتم تحديد المادة الكيميائية على أنها "فينازيبام"، وهي مادة طورها الاتحاد السوفياتي، وفق مكتب الادعاء العام.

نجت الضحية من الموت، لكن المتهمة تمكنت من سرقة جواز سفرها الأوكراني ونحو 4000 دولار نقدا.

وشكك المحققون أن ناسيروفا أرادت بجريمتها انتحال شخص صديقتها الأوكرانية، وذلك بسبب تشابههما جسديا إلى حد كبير.

وكشفت التحقيقات أن ناسيروفا ربما كانت مجبرة على العودة إلى روسيا ولم تكن ترغب في ذلك، حيث كانت مطلوبة في جريمة قتل عام 2014.

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" نفت ناسيروفا ذلك.

لكن، تمت إدانة ناسيروفا بمحاولة القتل من الدرجة الثانية ومحاولة الاعتداء من الدرجة الأولى والسرقة، فيما واجهت 25 سنة سجنا.

بدوره، قال محامي الدفاع عن ناسيروفا، إنهم سيستأنفون ضد حكم الإدانة، مضيفا أن العقوبة كانت "قاسية" وأن الاستئناف سيركز على الأدلة والمسائل القانونية الأخرى.

وعلق المحامي: "لو سُمح لهيئة المحلفين بمشاهدة أو سماع أدلة معينة، لكنا حصلنا على نتيجة مختلفة".

وأضاف أن ناسيروفا مواطنة روسية وأنه من المرجح أن يتم ترحيلها بعد السجن.