شركة تجبر موظفا على إعادة 11 ألف دولار من راتبه

أُجبر موظف على إعادة مبلغ 11 ألف دولار من راتبه بعد إدانته بالتدخين أثناء ساعات العمل لأكثر من 4500 مرة على مدار 14 عامًا.

وتعرض موظف من مدينة أوساكا، يبلغ من العمر 61 عامًا، لغرامة تبلغ 11 ألف دولار بسبب قيامه بتدخين آلاف السجائر خلال ساعات العمل لمدة 14 عامًا.

وتبين أن الرجل دخن حوالي 4512 مرة أثناء وجوده في العمل، ما يعني توقفه عن العمل لفترة تعادل 355 ساعة و19 دقيقة لتدخين السجائر.

وكان مسؤولو الحكومة المحلية في أوساكا قد حققوا مع الموظف واثنين من زملائه الآخرين، بعد أن تلقى مكتب الموارد البشرية التابع لهم شكاوى بشأن التدخين أثناء العمل مع عدم الالتفات للتحذيرات السابقة.

وبنا على ذلك، أجبر الموظف على إعادة 1.44 مليون ين (11 ألف دولار) من راتبه، إضافة إلى تخفيض أجره لمدة ستة أشهر بنسبة 10%.