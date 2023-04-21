إسقاط التهم عن أليك بالدوين في مقتل مديرة تصوير فيلم "راست"

وكان بالدوين (65 عاماً) قد واجه تهمتي القتل غير العمد في يناير/كانون الثاني، فيما يتعلق بوفاة هتشينز وإصابة جويل سوزا مخرج الفيلم بالرصاص.

واتهم الممثل بإبداء لا مبالاة بإجراءات السلامة في ما "ينم عن طيش" في حادثة وفاة هتشينز، ودفع بأنه غير مذنب في فبراير/شباط، بعد أن خفض الادعاء درجة خطورة التهم، مما قلص فترة السجن المحتملة.