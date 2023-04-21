إسقاط التهم عن أليك بالدوين في مقتل مديرة تصوير فيلم "راست"
قال محامو الممثل الأمريكي أليك بالدوين، الخميس، إن الادعاء في نيو مكسيكو قرر إسقاط التهم الجنائية الموجهة للممثل فيما يتعلق بإطلاق نار أودى بحياة مديرة التصوير هالينا هتشينز في موقع تصوير فيلم "راست" في عام 2021.
وكان بالدوين (65 عاماً) قد واجه تهمتي القتل غير العمد في يناير/كانون الثاني، فيما يتعلق بوفاة هتشينز وإصابة جويل سوزا مخرج الفيلم بالرصاص.
واتهم الممثل بإبداء لا مبالاة بإجراءات السلامة في ما "ينم عن طيش" في حادثة وفاة هتشينز، ودفع بأنه غير مذنب في فبراير/شباط، بعد أن خفض الادعاء درجة خطورة التهم، مما قلص فترة السجن المحتملة.
وقال لوك نيكاس وأليكس سبيرو المحاميان الموكلان للدفاع عن أليك بالدوين في بيان: "نحن سعداء بقرار رفض القضية ضد أليك بالدوين ونشجع على إجراء تحقيق مناسب في ملابسات وظروف هذا الحادث المأساوي".
ولم يرد متحدث باسم المدعين العامين في الدائرة القضائية الأولى في نيو مكسيكو التي وجهت فيها الاتهامات على الفور على طلب للتعليق.