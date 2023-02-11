حكم نهائي بسجن البلوغر المصرية مودة الأدهم 6 سنوات

رفضت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، طعن فتاة "تيك توك" البلوغر مودة الأدهم، فيما أيدت الحكم الصادر بسجنها مع آخرين 6 سنوات.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة 4 من هيئة الدفاع عن مودة الأدهم، خلال نظر طعنها على الحكم الصادر بسجنها مع آخرين 6 سنوات.

وأوصت نيابة النقض في مصر، بقبول طعن مودة الأدهم على حكم حبسها 6 سنوات.

وجاء في مذكرة نيابة النقض، أن الحكم جاء في عبارات عامة وصور مجملة ولا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من استيجاب تسبيب الأحكام بما لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.