حكم نهائي بسجن البلوغر المصرية مودة الأدهم 6 سنوات
رفضت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، طعن فتاة "تيك توك" البلوغر مودة الأدهم، فيما أيدت الحكم الصادر بسجنها مع آخرين 6 سنوات.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة 4 من هيئة الدفاع عن مودة الأدهم، خلال نظر طعنها على الحكم الصادر بسجنها مع آخرين 6 سنوات.
وأوصت نيابة النقض في مصر، بقبول طعن مودة الأدهم على حكم حبسها 6 سنوات.
وجاء في مذكرة نيابة النقض، أن الحكم جاء في عبارات عامة وصور مجملة ولا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من استيجاب تسبيب الأحكام بما لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.
وأشارت النيابة إلى أن الحكم لم يبين تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة لارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، ولم يظهر عناصر الجريمة ومدى انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون الاتجار بالبشر.
وأوضحت أن الحكم لم يبين الأدلة ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى، وجاء قاصراً عن بيان أركان الجريمة وعن بيان مؤدى أدلة الثبوت، وجاء أن عدم انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون مكافحة الاتجار بالبشر على ما حملته الأوراق وصورة واقعة الدعوى أثره القضاء بالبراءة.
وأشارت إلى أن إقرارات الطاعنين التي عول عليها الحكم، قد خلت من أي دليل يمكن التعويل عليه بما يشكل سببا آخر لنقض الحكم بالنسبة للطاعنين جميعا، مشيرة إلى أنها توصي بنقض الحكم وإلغائه؛ بسبب اعتماده على تحريات الشرطة، والتي ثبت أنها تحريات ليست كلها صحيحة وليست كلها لها سند من الأوراق، وجاء أن ليس كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فالواقعة الواحدة يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها.