بعد انتهاء الإضراب في هوليوود.. متى يستأنف الممثلون عملهم؟

يعمّ شعور بالارتياح في هوليوود منذ الإعلان، الخميس، عن انتهاء إضراب الممثلين الذي شلّ القطاعين السينمائي والتلفزيوني لأشهر عدة، فيما انطلق سباق لاستئناف أعمال التصوير وإنقاذ الأفلام والمسلسلات التي كانت مقررة لسنة 2024.

وبعد شهر ونصف على اتفاق بين كتاب السيناريو والاستوديوهات في هوليوود، توصلت نقابة الممثلين "ساغ -أفترا" بدورها الأربعاء إلى اتفاق مع هذه الاستوديوهات مدته 3 سنوات.

ويُفترض أن تتم المصادقة رسمياً على الاتفاق الذي تُعدّ من أبرز بنوده زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور وضمانات في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. ولكن بات في إمكان الممثلين استئناف تصوير الأعمال أو الترويج لها.

ومن شأن ذلك أن يعيد إحياء قطاع أصيب بشلل لستة أشهر بسبب إضراب مزدوج نفّذه كتاب السيناريو والممثلون، في أزمة تاريخية لم تشهد هوليوود مثلها منذ العام 1960.

ويتيح الاتفاق للاستوديوهات أن تستكمل تصوير أفلام مُنتظرة خلال الصيف المقبل. وقد يتم في فصل الربيع الانتهاء من تصوير عدد من الأعمال.

وبعد توقف لأربعة أشهر، من المقرر استئناف تصوير فيلم "ديدبول 3" قبل عيد الشكر (نهاية تشرين الثاني/نوفمبر)، بحسب مجلة "فرايتي".

وعبّر ممثلون في مسلسلات أُرجئت على غرار "سترينجر ثينغز" عن ارتياحهم لإنهاء الإضراب. وقال نواه شناب عبر انستغرام: "لقد فزنا!!!".

ولاحظ المحامي المتخصص في قانون المجال الترفيهي جوناثان هاندل، "أنّ العام المقبل سيشهد موسماً سينمائياً صيفياً"، رغم التراجع عن طرح عدد من الأفلام خلال الصيف بينها "ميشن إمباسيبل" لتوم كروز.

واعتبر أنّ "الوضع كان ليكون سيئاً" لو لم يتمّ التوصّل إلى اتفاق قبل أعياد نهاية السنة.

ويأتي توقيت الاتفاق مناسباً لموسم جوائز هوليوود، إذ عادة ما يُقام احتفال توزيع جوائز الأوسكار في آذار/مارس، فيما تسبقه حفلات كثيرة بينها في كانون الثاني/يناير جوائز غولدن غلوب والمكافآت التي يمنحها النقاد.