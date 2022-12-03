نجل فنانة مغربية يضرب عشيقته حتى الموت

أقدم نجل فنانة مغربية في الدار البيضاء على قتل فتاة كانت تجمعه بها علاقة حميمة من خلال ضربها حتى الموت، لأسباب لم يتم الكشف عنها.

وبحسب صحيفة "أكادير 24" المحلية، فقد فتحت الجهات الأمنية تحقيقًا في الواقعة، وتم توجيه الاتهام لنجل الفنانة المغربية.

فيما أكد شهود أن المتهم تشاجر مع الضحية قبل مصرعها.

وفي التفاصيل، فإن المتهم قام بإخراج الفتاة، وهي في الثلاثينيات من عمرها، بالقوة من أحد صالونات التجميل، واصطحبها معه إلى شقته التي يقطن فيها بمفرده، ليتم العثور عليها ميتة لاحقًا.

وأثبت التقرير الطبي بشأن الجريمة أن هناك كدمات متفرقة في جميع أنحاء جسد الفتاة.