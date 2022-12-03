نجل فنانة مغربية يضرب عشيقته حتى الموت
أقدم نجل فنانة مغربية في الدار البيضاء على قتل فتاة كانت تجمعه بها علاقة حميمة من خلال ضربها حتى الموت، لأسباب لم يتم الكشف عنها.
وبحسب صحيفة "أكادير 24" المحلية، فقد فتحت الجهات الأمنية تحقيقًا في الواقعة، وتم توجيه الاتهام لنجل الفنانة المغربية.
فيما أكد شهود أن المتهم تشاجر مع الضحية قبل مصرعها.
وفي التفاصيل، فإن المتهم قام بإخراج الفتاة، وهي في الثلاثينيات من عمرها، بالقوة من أحد صالونات التجميل، واصطحبها معه إلى شقته التي يقطن فيها بمفرده، ليتم العثور عليها ميتة لاحقًا.
وأثبت التقرير الطبي بشأن الجريمة أن هناك كدمات متفرقة في جميع أنحاء جسد الفتاة.
لم تكشف وسائل الإعلام المحلية عن هوية الفنانة المعنية، إلا أن موقع "هبة بريس"، ألمح إلى الأحرف الأولى من اسمها "ع.م".
بدورها، كشفت قناة "مع محمود" على "يوتيوب" هوية الفنانة، وقال صاحب القناة إن الفنانة المعنية هي عزيزة ملاك.
وقال إن نجل الفنانة "عزيزة" اصطحب الفتاة، وهي عشيقته، بالقوة من صالون تجميل وبعد اعتدائه عليها في شقته ألقاها في أحد الشوارع وهي تنزف من رقبتها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنها تُوفيت.
وألمح صاحب القناة إلى أن نجل الفنانة يتعاطى المواد المخدرة.