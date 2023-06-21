بعضها حرجة.. 24 إصابة بحريق نجم عن انفجار وسط باريس

تسبب انفجار غامض وقع، اليوم الأربعاء، في "الحي اللاتيني" وسط العاصمة الفرنسية باريس، في اندلاع حريق ضخم، لم تعرف أسبابه حتى الآن، أسفر عن انهيار مبنيين.

وهرعت قوات الأمن والإسعاف إلى مكان وقوع الانفجار، فيما فرضت عناصر الشرطة طوقاً أمنياً وأغلقت المنطقة وباشرت عملية الإنقاذ وإخلاء المصابين، والتحقيق في الملابسات.

وقالت مصادر أمنية إنه تم تسجيل 24 إصابة نتجت عن الانفجار والحريق، كان منها 4 إصابات بحالة حرجة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأعلنت السلطات الفرنسية في وقت لاحق أن قوات الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الناجم عن الانفجار.