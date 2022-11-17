هولندا.. حكم بالسجن المؤبد لروسيَّين وأوكراني أدينوا بإسقاط طائرة ماليزية

أدان قضاة هولنديون، اليوم الخميس، 3 رجال بتهمة القتل لدورهم في إسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية، العام 2014، فوق أوكرانيا، وحكموا عليهم بالسجن مدى الحياة، فيما تمت تبرئة رجل رابع.

وأُسقطت الرحلة "إم.إتش17" فوق شرق أوكرانيا، في 17 يوليو/تموز 2014، مما أسفر عن مقتل 298 من الركاب وأفراد الطاقم.

وقال رئيس المحكمة هندريك ستينهاوس وهو يقرأ ملخصًا للحكم: "أقصى عقوبة فقط هي العقوبة الملائمة لمحاسبة المشتبه بهم على ما فعلوه، والذي تسبب في كثير من المعاناة للعديد من الضحايا وأقاربهم".

ووقف أقارب للضحايا وقد انهمرت الدموع من أعينهم في قاعة المحكمة بينما كان ستينهاوس يتلو الحكم.

والرجال الثلاثة المدانون هم عميلان سابقان للمخابرات الروسية، وهما إيغور جيركين، وسيرغي دوبينسكي، والزعيم الانفصالي الأوكراني ليونيد خارتشينكو.

وتمت تبرئة متهم رابع هو الروسي أوليغ بولاتوف من جميع التهم الموجهة إليه.

وذكر ستينهاوس أن المتهمين لا يتمتعون بأي حصانة من الملاحقة القضائية نظرًا لأنهم ليسوا أفرادًا في القوات المسلحة الروسية.

وأضاف ستينهاوس: "ما من تفسير معقول إلا أن الطائرة أُسقطت بواسطة نظام صاروخي من طراز بي.يو.كيه".

وقال ممثلو الضحايا إن الحكم يعد علامة فارقة في القضية على الرغم من أن المشتبه بهم ما زالوا هاربين. ويُعتقد أنهم جميعًا موجودون في روسيا التي لن تقوم بتسليمهم.

وتنفي موسكو أي ضلوع أو مسؤولية لها في إسقاط الطائرة.