واقعة كوبري القاهرة.. ما عقوبة مصور فيديو "الفعل الفاضح"؟

المحامي المصري أيمن محفوظ قال إن طلب النيابة التحري عن الشخص الذي صور ونشر الفيديو، وقصده من وراء ذلك، لا يعني توجيه اتهام بارتكاب جريمة يُعاقب عليها القانون.

وأوضح محفوظ في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن البحث في القصد الجنائي أو الاجتماعي الذي من أجله صور هذا الشخص المقطع الذي تضمن الفعل الفاضح، وما إذا كان يقصد الإضرار بهيبة الدولة أو شريكاً لأحد المتهمين (الفتاة أو الشاب) لابتزاز الطرف الآخر، هنا يكون قد ارتكب جريمة يُعاقب عليها القانون.

ولفت إلى أن الحالة الوحيدة التي لا جريمة ولا عقوبة فيها؛ هي أن يكون من صور ونشر الفيديو غرضه الإبلاغ عن الواقعة، وهذا ما سيثبت من خلال التحقيقات.

وبين أنه إذا كان مصور الفيديو يقصد الإضرار بهيبة الدولة فإن العقوبة وفقاً للقانون تصل إلى 5 سنوات، أما إذا كان مشتركاً مع أحد المتهمين لابتزاز الطرف الآخر؛ فإن العقوبة ستكون السجن من 3 إلى 15 سنة.