واقعة كوبري القاهرة.. ما عقوبة مصور فيديو "الفعل الفاضح"؟
أثار قرار النيابة العامة المصرية، إخلاء سبيل الشاب والفتاة المتهمين في واقعة "الفعل الفاضح" بأعلى جسر في العاصمة المصرية القاهرة جدلاً واسعا.
وزاد الجدل بعد طلب النيابة من الأجهزة الأمنية، الاستعلام والتحري عن الشخص الذي صور ونشر فيديو "الفعل الفاضح"، ومعرفة قصده من وراء ذلك.
وفتح طلب النيابة التحري عن المسؤول عن تصوير ونشر الفيديو، باب التساؤلات حول ما إذا كان هذا الشخص ارتكب جريمة والعقوبة المتوقعة حال ثبوت ذلك.
المحامي المصري أيمن محفوظ قال إن طلب النيابة التحري عن الشخص الذي صور ونشر الفيديو، وقصده من وراء ذلك، لا يعني توجيه اتهام بارتكاب جريمة يُعاقب عليها القانون.
وأوضح محفوظ في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن البحث في القصد الجنائي أو الاجتماعي الذي من أجله صور هذا الشخص المقطع الذي تضمن الفعل الفاضح، وما إذا كان يقصد الإضرار بهيبة الدولة أو شريكاً لأحد المتهمين (الفتاة أو الشاب) لابتزاز الطرف الآخر، هنا يكون قد ارتكب جريمة يُعاقب عليها القانون.
ولفت إلى أن الحالة الوحيدة التي لا جريمة ولا عقوبة فيها؛ هي أن يكون من صور ونشر الفيديو غرضه الإبلاغ عن الواقعة، وهذا ما سيثبت من خلال التحقيقات.
وبين أنه إذا كان مصور الفيديو يقصد الإضرار بهيبة الدولة فإن العقوبة وفقاً للقانون تصل إلى 5 سنوات، أما إذا كان مشتركاً مع أحد المتهمين لابتزاز الطرف الآخر؛ فإن العقوبة ستكون السجن من 3 إلى 15 سنة.
وعن اتهام البعض لمصور الفيديو بالاعتداء على الحياة الخاصة ومخالفة قرار رئيس الوزراء بالتصوير في الأماكن العامة، قال محفوظ إنه هذا الاتهام غير صحيح في تلك الواقعة؛ لأنه في تلك الحالة صور من أجل كشف جريمة "فعل فاضح" في مكان عام.
وأمرت النيابة العامة المصرية، الأحد، بإخلاء سبيل الشاب والفتاة المتهمين في الواقعة، وذلك بعد تسديد كل منهما ضمانًا ماليًا قدره ألف جنيه.
وأقرَّ المتهمان بارتكاب الفعل المخل، منذ أبريل / نيسان الماضي، نافيين علمهما بشخص يقوم بالتصوير أو نشر الفيديو.
وطلبت النيابة المصرية تحريات حول القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب وفتاة أثناء ارتكابهما فعلًا مخلًّا بالحياء من أعلى أحد الجسور في القاهرة، وبيان قصده من التصوير والنشر.