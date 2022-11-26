إخلاء سبيل منة شلبي بعد القبض عليها في مطار القاهرة

أمرت النيابة العامة المصرية، اليوم الجمعة، بإخلاء سبيل الفنانة المصرية منة شلبي، بعد ساعات من إلقاء القبض عليها في مطار القاهرة بتهمة حيازة مواد مخدرة.

وكانت منة شلبي قد خضعت للتفتيش في جمارك مطار القاهرة، بعد عودتها لبلادها من الولايات المتحدة الأمريكية، ليكتشف مسؤولو الجمارك وجود منتجات تحتوي مواد مخدرة.

وتحفظت السلطات المصرية على الفنانة منة شلبي وتمت إحالتها للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، قبل إعلان الإفراج عنها بكفالة مالية.

وجاء في بيان النيابة العامة: "أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الممثلة/ منة شلبي بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من الخارج وبحوزتها مواد يُشتَبه في كونها مخدرات، وورود محضر بالتحريات حول الواقعة، وذلك إذا ما سددت ضمانًا ماليًّا قدره خمسون ألف جنيه".

وأضاف البيان: "حيث كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا ظهر اليوم الجمعة الموافق الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري بضبط الممثلة/ منة شلبي بمطار القاهرة الدولي حال عودتها من الخارج، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، وكان بحوزتها عدد من الحقائب تحوي متعلقاتها الشخصية، والتي بوضعها على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور بها على مواد يُشتبه في كونها مخدرات، فأُلقي القبض عليها، وتم التحفظ على المواد المضبوطة".

"وورد للنيابة العامة اليوم محضر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن ما توصلت إليه التحريات في تلك الواقعة، ثبت به أن المتهمة قد أحرزت تلك المواد بقصد التعاطي" بحسب البيان.

وتابع البيان: "وقد استهلت النيابة العامة التحقيقات باستجواب المتهمة فيما هو منسوب إليها من اتهام بحيازتها وإحرازها مواد مخدرة بقصد التعاطي، فأنكرتها".

واستطرد: "على ذلك أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلها بضمان مالي قدره خمسون ألف جنيه، وإرسال المواد المضبوطة بحوزتها لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتهاْ ومدى احتوائها على أي من المواد المخدرة وجارٍ استكمال التحقيقات".