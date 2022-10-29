دبي.. تغريم خليجي "مدمن" على سرقة دراجات الـ"ديلفري"

أقر خليجي متهم بسرقة دراجة توصيل طلبات (ديلفري) أثناء التحقيق معه من قبل النيابة العامة في دبي، بأنه مدمن على هذا النوع من السرقات ولا يستطيع الإقلاع عنه، رغم عدم حاجته للإقدام على مثل هذا السلوك.

وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية، كشف شاهد من شرطة دبي أن المتهم، البالغ من العمر 42 عاماً، من أرباب السوابق في هذه الجريمة، لافتاً إلى أنه يشرع في سرقة الدراجات النارية بمجرد خروجه من محبسه، وحين يكون داخل السجن تتوقف السرقات تماماً.

وكانت محكمة الجنايات في دبي قد أدانت المتهم بسرقة دراجة توصيل طلبات يبلغ ثمنها 6700 درهم، واستعملت الرأفة معه بالنظر إلى ظروف الجريمة وقضت بتغريمه 6700 درهم.

وكشفت أوراق الدعوى أن بلاغاً ورد من شركة متخصصة في توصيل الطلبات إلى شرطة دبي، يفيد بسرقة دراجة نارية عائدة للشركة.

وقال سائق الدراجة في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة إنه أوقف الدراجة النارية بالقرب من مسكنه في منطقة هور العنز مساء يوم الواقعة، وحين استيقظ في اليوم التالي اكتشف اختفاء الدراجة، فبادر إلى إبلاغ مركز الشرطة المختص.

وأقر المتهم بأنه لا يستطيع الإقلاع عن عادة السرقة رغم عدم حاجته لارتكابها، لافتاً إلى أنه اعتاد سرقة الدراجات عن طريق عمل وصلات كهربائية يتمكن بواسطتها من تشغيل الدراجة التي يرغب في سرقتها، واستخدم هذا الأسلوب في تنفيذ عدد من السرقات.

وسبقت إدانة المتهم في سرقة 8 دراجات وتشغيلها بتوصيل الأسلاك الكهربائية.