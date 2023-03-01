السعودية.. ضبط تشكيل عصابي امتهن الاحتيال على أفراد وكيانات وهيئات

وأوضحت الوكالة أن "الوكر الإجرامي يعود لأحد ضعاف النفوس بالدمام جهز منزله ليكون منطلقاً لعمليات إجرامية بتوفير شبكة اتصالات لتمرير المكالمات بأرقام محلية".

وحذرت رئاسة أمن الدولة "من الانسياق وراء مثل تلك الاتصالات وعدم الاستجابة لها وعدم الإدلاء بأي معلومات عن هوياتهم وحساباتهم البنكية".

ودعت إلى إبلاغ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عمَّا يرد من تلك الاتصالات والرسائل على الهاتف (330330) أو مركز العمليات الميدانية رقم (990) في رئاسة أمن الدولة.