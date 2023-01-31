إيران.. إيقاف مسؤول رياضي و3 صحفيين بقضية اعتداء على أطفال

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، سجن أحد مسؤولي الرياضة وثلاثة صحفيين في مدينة "مشهد" مركز محافظة "خراسان رضوي" الواقعة شمال شرق إيران، وذلك على خلفية اعتداءات جنسية في مدرسة لكرة القدم، طالت أطفالا.

وقال محمد حسين درودي، المدعي العام لمحكمة الثورة في محافظة خراسان رضوي: "تم توجيه الاتهام إلى أحد مسؤولي إدارة الرياضة في مشهد وتم إرساله إلى السجن بأمر قانوني في قضية مدرسة خاصة بالأطفال لكرة القدم".

وأضاف أنه "تم كذلك استدعاء ثلاثة صحفيين ونشطاء في الفضاء الإلكتروني وتوجيه اتهامات لهم وسجنهم بسبب عدم التزامهم بالنظم القانونية وأخلاقيات المهنة الصحفية"، موضحا أنهم "حاولوا نشر الخبر قبل التحقق، ولقد ارتكبوا الجريمة قبل إثباتها وتم توجيه التهم إليهم".