كيف استدرجت مدونة تجميل عراقية شبيهتها الجزائرية وقتلتها؟

وكانت "شهربان" أبلغت أسرتها أنها ذاهبة إلى إنغولشتات لمقابلة زوجها السابق، وعندما لم تعد إلى المنزل، قرر والداها السفر إلى المدينة للبحث عنها وعثرا على سيارتها بالقرب من شقة صديقها، وعثرا في المقعد الخلفي على جثة شابة ذات شعر داكن مقتولة بوحشية واعتقدا أنها ابنتهما.



وأشارت بعض التقارير المحلية إلى أنه تم العثور على عدة سكاكين في مكان قريب، إلا أن الشرطة كشفت أنها لم تعثر على السكاكين التي استخدمت لقتل خديجة.



وقال المتحدث باسم الشرطة إنه لم يتم العثور على سلاح الجريمة بعد، موضحًا أن الضحية قتلت بأكثر من 50 طعنة وأصيب وجهها بجروح بالغة.



وبعد تشريح الجثة واختبارات الحمض النووي، توصلت الشرطة إلى أن الجثة تعود لخديجة، وعليه تم القبض على شهربان القاتلة وصديقها.