رفض دعوى مصطفى قمر ضد صناع برنامج "5 نجوم" وmbc مصر

قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم الأربعاء، برفض الدعوى المرفوعة من الفنان المصري، مصطفى قمر ضد طارق فهمي بصفته عضوًا منتدبًا في شركة "ميديا لايف" للإنتاج والتوزيع الفني، وقناة "إم بي سي مصر".

وألزمت المحكمة المصرية الفنان مصطفى قمر بالمصاريف، ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

وكان الفنان مصطفى قمر، قد طالب في دعواه بوقف تصوير وعرض برنامج "5 نجوم" من إنتاج شركة "ميديا لايف" للإنتاج والتوزيع الفني المعروض على قناة "إم بي سي مصر" وإلزام شركة "ميديا لايف" بتعويض قدره 10 ملايين جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية.

جدير بالذكر أن هذه ليست الدعوى الوحيدة المقامة بين الطرفين، حيث أصدرت محكمة مدني جزئي الدقي، مؤخرًا، حكمًا يقضي بالتعويض لصالح الفنان مصطفى قمر تعويضًا ماديًا وأدبيًا ضد محمد السعيد عبد الوهاب عن نفسه وبصفته مدير شريك شركة "ميديا لايف" للإنتاج والتوزيع.

وكانت شركة "ميديا لايف" المنتجة للبرنامج قد كشفت في بيان لها، أنها قامت بتوجيه إنذار عرض على يد محضر بمبلغ 240 ألف جنيه (15 ألف دولار) لسداد قيمة الشيك موضوع الجنحة، التي أقامها الفنان مصطفى قمر ضد الشركة، والتي لم يتم إعلام الشركة بها وصدر بها حكم غيابي.

وأفصحت الشركة عن تفاصيل وبنود التعاقدات والالتزامات المادية بينها وبين مصطفى قمر، التي تكشف من خلالها أن ”الفنان توجه لصرف شيكات نقدية أصدرتها الشركة لصالحه بالمخالفة لإقراره بعدم أحقيته بصرف الشيكات في حال عدم التزامه بتصوير 10 حلقات كاملة من برنامج (5 نجوم)، وهي مبالغ تزيد على حقه المالي وأصدر بيانًا ادعى فيه كذبًا أن الأمور غير صحيحة“.

وأكدت الشركة، أن "قمر" توجه لصرف شيكات بالمخالفة لإقراره بعدم أحقيته بصرفها في حال عدم استكمال تصوير الحلقات، حيث صور 9 حلقات فقط من أصل 10، إضافة إلى حصوله على مبالغ نقدية أكثر من تعاقده.