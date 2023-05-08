السلطات الإيرانية تلاحق ممثلتين بعد ظهورهما دون حجاب

بدأت السلطات القضائية الإيرانية ملاحقة ممثلتين؛ لظهورهما في مكان عام من دون الحجاب الإلزامي، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، الإثنين.

وبذلك يرتفع عدد الممثلات اللواتي يواجهن إجراءات مماثلة ويتعرضن للملاحقة إلى 6 ممثلات.

وأفادت وكالة "تسنيم" بأن الممثلة باران كوثري (37 عاما) تلاحَق لعدم وضعها الحجاب خلال مشاركتها، الجمعة، في مراسم تشييع زميلها حسام محمودي "وانتشار صورها فورا على الإنترنت".

من جهتها، أشارت وكالة "مهر" إلى بدء ملاحقات أيضا بحق الممثلة شقايق دهقان (44 عاما) على خلفية "عدم وضعها الحجاب في أحد المقاهي".

وسبق للسلطات أن بدأت إجراءات ملاحقة 4 ممثلات على خلفية المسألة ذاتها، هنّ أفسانه بايغان وفاطمة معتمد آريا وكتايون رياحي وبانتها بهرام، علما بأنه لم يتمّ توقيف أي منهن.