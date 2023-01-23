السجن 5 سنوات لممرضة كشفت الكاميرات اعتداءها على 11 رضيعا بالسعودية

أدانت محكمة في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، ممارسة صحية (ممرضة) في قسم حضانة الأطفال، لقيامها بالاعتداء على 11 رضيعا حديث الولادة.

ووفق مصدر مسؤول في النيابة العامة، فقد صدر حكم ابتدائي بسجن المتهمة مدة 5 سنوات، وتغريمها ماليا 100 ألف ريال (27 ألف دولار).

وقامت نيابة الادعاء العام باستئناف الحكم، مطالبة بتشديد العقوبة على المتهمة نظير شناعة جنايتها بحق الرضع مسلوبي الإرادة.