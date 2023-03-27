باكستان.. حكم بالإعدام بسبب "واتس آب"

حكمت محكمة مكافحة الإرهاب في باكستان، على رجل بالغرامة والإعدام بعد إدانته بنشر محتوى "تجديفي" على موقع "واتس آب"، وذلك بموجب قانون جديد من المفترض أنه يهدف لمكافحة الإرهاب.

ووفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، قضت المحكمة، التي تقع في مدينة بيشاور في شمال غرب باكستان على "سيد محمد زيشان" بالإعدام وغرامة قدرها 4300 دولار.