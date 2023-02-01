الكويت.. استقرار حالة الطفل المصاب بـ"رصاصة الجهراء"

كشف الطبيب المشرف على حالة الطفل، الذي أصابت رصاصة طائشة رأسه في محافظة الجهراء، أن "حالة الطفل مستقرة، لكنه غير قادر على تحريك جانبه الأيمن إلى حد الآن".

ولفت إلى أن "فرصة حدوث إعاقة مستديمة له، لا تزال مبهمة، خاصة بعد وصول الرصاصة إلى قاع الجمجمة".

وبحسب صحيفة "الأنباء" المحلية، قال الطبيب إنه تلقى بلاغا بحالة مستعجلة لطفل، يبلغ من العمر 3 أعوام، تعرض لرصاصة طائشة مصدرها إحدى صالات الأفراح.