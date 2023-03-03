السجن مدى الحياة لمحام أمريكي شهير أدين بقتل زوجته وابنه

وحازت قضية موردو على تغطية واسعة في الولايات المتحدة، نظرًا لشهرة المتهم، وللأحداث التي صاحبت القضية؛ إذ أقدم المحامي على استئجار رجل ليطلق النار عليه بعد الجريمة، ليتمكن ابنه الثاني المتبقي على قيد الحياة من الاستفادة من بوليصة تأمين قيمتها 10 ملايين دولار.

ووفق تقارير إعلامية فقد نجا موردو من تلك المحاولة، واستطاعت الشرطة اعتقال رجل يدعى كورتيس سميث اتهمته بمساعدة المحامي على الانتحار والاحتيال على شركة التأمين.