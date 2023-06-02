مصورة تقاضي كانييه ويست بتهمة الاعتداء عليها

أعلنت مصورة "باباراتزي" (صيادو صور المشاهير)، أمس الخميس، مقاضاتها مغني الراب الأمريكي كانييه ويست بتهمة الاعتداء، بعد إلقائه هاتفها المحمول على الأرض خلال مشاجرة بينهما في كانون الثاني/يناير في كاليفورنيا.

واتهمت نيكول ليشمانيك المغني الذي بات معروفًا باسم "يي"، والمعتاد على إثارة الجدل، خلال مؤتمر صحفي في لوس أنجلوس بأنه تسبب لها في "معاناة نفسية وعاطفية كبيرة".

ووقعت المشادة المذكورة في كانون الثاني/يناير قرب مجمع رياضي في فينتورا، على مشارف لوس أنجلوس، حيث كان يلعب نجل كانييه ويست وزوجته السابقة كيم كارداشيان.

وبُعيد التقاطها بضع صور لكيم كارداشيان، لمحت المصورة بحسب روايتها مغني الراب في الخارج يتجادل مع شخص ما، وبدأت في تصويره بهاتفها من سيارتها.