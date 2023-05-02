تحذير من عامٍ قد يكون الأكثر دموية وسط المجتمع العربي في إسرائيل

حذَّر مراقبون من عامٍ قد يكون هو الأكثر دموية وسط المجتمع العربي في إسرائيل، في ظل انتشار الجريمة على نحو مثير للقلق.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنه منذ بداية العام الجاري 2023، قتِل لغاية الآن في المجتمع العربي 64 شخصًا، من بينهم 12 شخصًا خلال الثلث الأول فقط، وتم حل 5 قضايا منها فقط، وفي الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي، قُتل 25 شخصًا، من بينهم 24 امرأة في إسرائيل.

وبحسب مختصين بشؤون المجتمع العربي داخل إسرائيل، فإن المشاكل المادية والخلافات الأسرية في المحاكم، وتعقيدات الحياة، وارتفاع نسب الفقر والبطالة، من أهم أسباب العنف الأسري داخل المجتمع العربي.