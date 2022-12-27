لصوص يستغلون العاصفة الثلجية لسرقة المتاجر في أمريكا (فيديو)

كما أظهرت لقطات أيضًا الرفوف والبضائع المتناثرة على الأرض، وقام السكان بتصوير بعض اللصوص أثناء دخولهم المتجر وغادروا ومعهم مجموعة من الأشياء، مثل المناشف الورقية وورق التواليت.

ولم يكتف اللصوص بالسرقة، بل قامت امرأة بنشر بث مباشر على "فيسبوك" لها هي وصديقاتها وهن يستولين على أشياء من المتجر، كما تم تصوير لصوص آخرين وهم يسرقون أجهزة التلفزيون من المتاجر.

بالإضافة لذلك، التقطت الكاميرات لقطات لرجل يكسر زجاج باب متجر لبيع المشروبات الكحولية ويسرق بضائع بقيمة 500 دولار.