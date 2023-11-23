بسبب الضجيح.. مسن تركي يقتل 5 من جيرانه

انتهى خلاف بسبب الضجيج بمجزرة مؤلمة، بعد مقتل 5 أشخاص بينهم طفلان من عائلة واحدة، على يد جارهم في أنقرة، بحسب وسائل إعلام تركية.

وفي التفاصيل التي أورتدها الشرطة لموقع bnn، وقعت مشاجرة ليل أمس الأربعاء، بين جيران يعيشون في المبنى نفسه بمنطقة سينجان.

وعلى إثر الشجار، أطلق رجل يبلغ من العمر 72 عامًا النار على 5 أفراد من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم بين 71 و11 عامًا.

وقالت الشرطة إنها توجَّهت نحو مكان الحادثة على الفور برفقة طواقم الإسعاف، حيث تم القبض على المشتبه فيه.

وأفادت مصادر، بأن المشاكل بين العائلتين كانت تحدث بشكل دوري بسبب الضوضاء.