قاض يأمر بإخلاء سبيل مؤسس "إف تي إكس" لقاء 250 مليون دولار كفالة
أمر قاضٍ أمريكي بالإفراج عن سام بانكمان-فريد، المؤسس المشارك لشركة اف تي إكس FTX، بكفالة بقيمة 250 مليون دولار، اليوم الخميس، بينما ينتظر محاكمته بتهم الاحتيال الجنائي بعد الانهيار المذهل لمنصة العملات المشفرة.
وأصدر قاضي نيويورك غابرييل غورنشتاين حكمه خلال جلسة توجيه الاتهام لبانكمان-فريد في محكمة فدرالية في مانهاتن بعد تسليمه من جزر الباهاماس.
وأمس الأربعاء، وافق سام بانكمان-فريد على تسليمه إلى الولايات المتحدة، وخلال جلسة استماع أعرب عن "رغبته في ضمان أن يستعيد العملاء المعنيون أموالهم"، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وفي هذه الأثناء، كشف المدعي الفدرالي في مانهاتن عن توجيه تُهم إلى شخصيّتين رئيسيتين في القضية.
وأقرّ هذان الأخيران بأنهما مذنبان فيما أبديا تعاونهما مع الحكومة، ممّا يعني إمكانية تجريم سام بانكمان-فريد.
وهذان الاثنان هما كارولين إيليسون الرئيسة السابقة لشركة "ألميدا ريسرتش"، وغاري وانغ الشريك المؤسّس لـ"إف تي إكس"، ووُجهت إليهما اتهامات "في ما يتعلق بدورهما في الاحتيال الذي ساهم في انهيار إف تي إكس"، حسبما أفاد داميان وليامز، من دون إضافة المزيد من التفاصيل.