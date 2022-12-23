قاض يأمر بإخلاء سبيل مؤسس "إف تي إكس" لقاء 250 مليون دولار كفالة

أمر قاضٍ أمريكي بالإفراج عن سام بانكمان-فريد، المؤسس المشارك لشركة اف تي إكس FTX، بكفالة بقيمة 250 مليون دولار، اليوم الخميس، بينما ينتظر محاكمته بتهم الاحتيال الجنائي بعد الانهيار المذهل لمنصة العملات المشفرة.

وأصدر قاضي نيويورك غابرييل غورنشتاين حكمه خلال جلسة توجيه الاتهام لبانكمان-فريد في محكمة فدرالية في مانهاتن بعد تسليمه من جزر الباهاماس.

وأمس الأربعاء، وافق سام بانكمان-فريد على تسليمه إلى الولايات المتحدة، وخلال جلسة استماع أعرب عن "رغبته في ضمان أن يستعيد العملاء المعنيون أموالهم"، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال".