الكويت.. الحكم بإعدام طباخ هندي قتل مواطنته بسبب "كمية الطعام"

ووقعت الجريمة في منزل المجني عليها في منطقة الرميثية في محافظة حولي، في آذار/ مارس العام 2021، حيث أقدم القاتل الذي يشارك عائلة المجني عليها السكن، على طعن المجني عليها عدة طعنات بسكين لتفارق الحياة على إثرها.

وبحسب تقارير إعلامية سابقة، قبض رجال الأمن على الجاني عقب تلقيهم بلاغًا بوقوع الجريمة، حيث كان جالسًا قرب جثة المجني عليها، واعترف بقتله لها إثر خلاف وقع بينهما.

وذكرت التحقيقات حينها أن خلافًا وقع بينهما بسبب "قلة الطعام الذي تقدمه المجني عليها له، ومعايرتها له بأنه يأكل على حساب زوجها؛ ما أثار غضب الجاني ودفعه لقتلها".