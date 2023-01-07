سوريا.. طالب يقتل مدير مدرسته في حماة
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بأن مدير إحدى المدارس في حي القصور بمدينة حماة، فارق الحياة متأثرا بجراح أصيب بها جراء الاعتداء عليه من أحد الطلبة.
وأوضح المرصد أن المدير تعرض لطعنات بأداة حادة من الطالب البالغ 18 عامًا، ونقل على إثرها إلى المستشفى ليفارق الحياة هناك متأثرًا بجراحه.
ولم يوضح المرصد أسباب ودوافع إقدام الطالب على قتل مدير مدرسته.
وأثارت الواقعة غضب واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا الحادثة ونددوا "بالفلتان الأمني وما آلت إليه الأمور في المحافظات السورية في ظل غياب الرقابة الأمنية"، بحسب المرصد.
ونعت مديرية التربية في محافظة حماة المدير، وطالبت قيادة الشرطة في المحافظة بتسيير دوريات في كل منطقة عند انصراف التلاميذ من المدارس.
وأضافت المديرية بأن البحث جار عن القاتل.
وأشار المرصد في سياق الخبر إلى "تصاعد معدل الجريمة لاسيما مع الفلتان الأمني المستشري بعموم المحافظات السورية".
وفي الثالث من الشهر الجاري، أقدمت عصابة مؤلفة من سيدة وشابين على محاولة سرقة محل مجوهرات في يبرود بريف دمشق، بعد إطلاق النار على صاحب المحل أمام منزله.
وفي الثاني من الشهر الجاري، عثر على جثة امرأة مقتولة وملقاة في بئر بريف محافظة حمص، بعد مضي نحو شهرين على اختفائها، في حين تدخلت السلطات المحلية لكشف ملابسات الجريمة.