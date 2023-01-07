سوريا.. طالب يقتل مدير مدرسته في حماة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بأن مدير إحدى المدارس في حي القصور بمدينة حماة، فارق الحياة متأثرا بجراح أصيب بها جراء الاعتداء عليه من أحد الطلبة.

وأوضح المرصد أن المدير تعرض لطعنات بأداة حادة من الطالب البالغ 18 عامًا، ونقل على إثرها إلى المستشفى ليفارق الحياة هناك متأثرًا بجراحه.

ولم يوضح المرصد أسباب ودوافع إقدام الطالب على قتل مدير مدرسته.