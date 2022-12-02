وفاة "آكل لحوم البشر" الياباني إيسي ساغاوا بعد 40 عاما على جريمته في باريس

توفي إيسي ساغاوا المعروف بـ"آكل لحوم البشر الياباني" عن عمر يناهز 73 عاما، بعد أكثر من 40 عاما على الجريمة، التي استدعت إطلاق هذه التسمية عليه، عندما قتل طالبة هولندية في العاصمة الفرنسية باريس ثم أكل أجزاء من جثتها، وهي وقائع أثارت الرعب في النفوس قبل أن يتحول القاتل ظاهرة إعلامية في بلاده.

وفارق ساغاوا الحياة في الـ24 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، نتيجة إصابته بالتهاب رئوي، وأقيمت جنازة له بحضور أقاربه فقط من دون تنظيم مراسم رسمية، على ما ذكر شقيقه جون في بيان.