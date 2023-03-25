أحرقها حية.. وفاة شابة على يد حبيبها السابق

وقالت الوزيرة نانسي تولنتينو في تصريحات متلفزة: "لقد كافحت من أجل البقاء، لكن مع الأسف، فإن حجم الأذى الجسدي الذي طالها لم يسمح للأطباء بإنقاذ حياتها، وقد جرى إعلامنا بوفاتها".

وبحسب الشرطة، فإن منفّذ الجريمة هو فنزويلي في سن التاسعة عشرة لاذ بالفرار بعدما أحرق الضحية حية إثر رشها بالبنزين قرب ساحة الثاني من أيار/ مايو الشهيرة في العاصمة.

وكانت الشابة قررت قبل أيام من الجريمة إنهاء علاقتها بالمنفّذ.

وانتقدت تولنتينو تأخر إصدار مذكرة توقيف في حق المشتبه به حتى يوم الخميس، أي بعد خمسة أيام من الجريمة.

وقالت: "لقد وعدتني الشرطة ببذل قصارى جهدها للقبض عليه".