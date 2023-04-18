ضبط 14 ألف شخص وأطنان من المخدرات والأسلحة في أمريكا اللاتينية

أعلنت الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول"، اليوم الثلاثاء، توقيف أكثر من 14 ألف شخص، وضبط 8 آلاف قطعة سلاح ناري، خلال عملية أمنية واسعة النطاق جرت في أمريكا الوسطى واللاتينية.

وجرى خلال عمليات الدهم ضبط أكثر من 200 طن من الكوكايين وغيرها من المواد المخدّرة بقيمة 5,7 مليار دولار و370 طنًا من المواد الكيميائية، التي تستخدم في تصنيع المخدرات، إضافة إلى الأسلحة النارية، وفق ما أفادت الهيئة ومقرّها فرنسا.

وقالت "إنتربول" في بيان إنّ العملية التي أطلقت عليها تسمية "تريغر تسعة" هي "الأكبر التي نسّقتها على صعيد ضبط الأسلحة النارية".