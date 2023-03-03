اختبار الحمض النووي يبرئ أمريكياً بعد 38 عاماً في السجن

وكشف الطبيب الشرعي أن روبرتا تعرضت للاغتصاب قبل وفاتها، وسرعان ما تم القبض على هاستينغز واتهامه باغتصابها وقتلها.

ورغم أن المحققين لم يتمكنوا من تقديم أي دليل مادي يربط هاستينغز بالجريمة، وتقديمه لحجة غياب مدعومة من عدة مصادر، إلا أن هيئة المحلفين أدانته في العام 1988، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

وبعد إدانته، طالب المدعي العام بإعدام هاستينغز، ولكن بدلًا من ذلك حُكم عليه بالسجن مدى الحياة دون إمكانية إطلاق السراح المشروط.

إلا أن هاستينغز كان مصرًا على أنه بريء وسعى طويلًا لإلغاء إدانته.

وعلى الرغم من أن الطبيب الشرعي أجرى فحص الاعتداء الجنسي على الضحية وعثر على سائل منوي يعود للمعتدي، إلا أنه لم يتم فحص هذا الدليل من قبل علماء الطب الشرعي، ولم يتم إجراء اختبار الحمض النووي على العينة.