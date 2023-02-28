حكم بالسجن بحق مغني المهرجانات سامر المدني

قضت محكمة الجنايات في مصر، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مغني المهرجانات سامر المدني، واثنين آخرين، بالسجن 3 سنوات؛ في اتهامهم بخطف وهتك عرض شقيق زوجة والده.

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر قد ألقت القبض على سامر المدني ووالده؛ أكتوبر الماضي؛ لاتهامهما بالتعدي على أحد الأشخاص وتصويره عاريًا.

وتبين من خلال التحقيقات، أن سيدة تقدمت ببلاغ اتهمت فيه سامر المدني ووالده بالتورط في أعمال منافية للآداب، واحتجاز أحد الأشخاص والتعدي عليه وسحله وتصويره في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة.

وأشارت السيدة في بلاغها، إلى أنها متزوجة من والد سامر سرًا، وتوجد خلافات أسرية بينهما؛ ما دفع المغني ووالده للاعتداء على شقيقها وتجريده من ملابسه، ونشر مجموعة من الصور له وهو عارٍ، حسب قولها.

وأضافت: "والد سامر المدني أخفى زواجه الثاني عن زوجته الأولى، إلا أن الأمر انكشف وساوره الشك تجاهي، فقرر الانتقام بالتعدي على أخي وتصويره عاريًا".

يذكر أن سامر المدني هو مغني مهرجانات صاعد، حقق ملايين المشاهدات على تطبيقات المشاهدة المختلفة، بفضل الأغنيات التي قدمها على مدار عدة سنوات.